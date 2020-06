Scuola: Pittoni (Lega), 'da governo nessun investimento'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Il governo non ha alcuna intenzione di investire sulla scuola, nonostante l'emergenza sanitaria. Il messaggio offerto dal decreto Scuola appena approvato, insieme all'idea di affidarsi a plexiglass e visiere, è chiaro: scordatevi risorse per nuovi spazi e stabilizzazione docenti, fondamentali per una didattica in sicurezza all'altezza della situazione". Lo afferma il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.