Scuola: Fratoianni, 'ora più risorse con Dl Rilancio'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Ma Salvini e la Lega pensano di rifarsi la verginità con qualche sceneggiata? Il drammatico taglio di 8 miliardi fu fatto da Gelmini e dalla Lega. Il recente ministro leghista dell’Istruzione passerà alla storia per i rimborsi non per altro. Dopo il voto di oggi, maggioranza e opposizioni, hanno occasione con Dl Rilancio di dare altre risorse alla scuola. E accelerare gli interventi per riaprire le scuole". Lo afferma Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra italiana e componente di Leu della commissione Cultura della Camera.