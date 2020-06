A Madrid riapre il Museo del Prado, applausi dei turisti

Roma, 6 giu. (askanews) - Dopo quasi tre mesi di chiusura a causa della pandemia da coronavirus, il museo del Prado di Madrid riapre le sue porte, a un numero limitato di visitatori. Applausi per il momento in cui l'importante museo viene riaperto. Il Prado riapre un'area espositiva equivalente a un quarto del museo. Si accede attraverso la Puerta de Goya e si esce dalla Puerta de Murillo, per ...