Coronavirus: 'Salviamo la Lombardia', associazioni scendono in piazza il 20 giugno

"Black Lives Matter", marcia a Sydney per #GeorgeFloyd

Roma, 6 giu. (askanews) - Centinaia di manifestanti sfilano nel cuore di Sydney, in Australia, per solidarietà con il movimento nero americano "Black Lives Matter" e per chiedere che cessino le uccisioni degli afro-americani da parte della polizia, in seguito alla vicenda di George Floyd, ucciso per asfissia da agenti della polizia a Minneapolis. In Australia, è stata la Corte d'appello del Nuovo ...