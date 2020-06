Fase 2: Coop, blocco prezzi prodotti a marchio fino al 30 settembre

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Altri 4 mesi di blocco dei prezzi sui prodotti a marchio fino al 30 settembre, un paniere di 10 prodotti basici di alto profilo qualitativo a 10 euro, promozioni settimanali a rotazione con sconti mediamente del 20% su freschi e freschissimi come carne, pesce, ortofrutta (sempre a marchio) per tutto il periodo estivo. Sono le novità che Coop mette in campo affrontando la ripartenza a fianco delle famiglie italiane con un impegno economico per la fase 2 pari a circa 50 milioni di euro che si aggiungono agli altri 50 milioni investiti precedentemente nella fase del lockdown. Le nuove azioni di Coop, alla luce degli inevitabili contraccolpi generati dalla pandemia sui consumi degli italiani, sono state illustrate nel corso di una videoconferenza stampa da Marco Pedroni e Maura Latini, rispettivamente presidente e ad di Coop Italia.

Il blocco dei prezzi per altri 4 mesi è concentrato sui prodotti a marchio Coop e comprende quindi circa 2000 referenze di prodotti confezionati industriali. A questa misura se ne affiancano dunque altre due. Una volta a garantire per tutto il periodo estivo promozioni settimanali a rotazione con sconti del 20% su prodotti freschi e freschissimi (carni, ortofrutta e pesce sempre a marchio Coop), andando così a incidere su un’area più soggetta alle oscillazioni dei mercati stagionali e a potenziali fenomeni speculativi. Qui Coop può contare sulla sua rete solida di fornitori e produttori che è per oltre il 90% italiana e sui rapporti di filiera controllata da Coop.

La terza gamba dell’attività è la proposta di un paniere di 10 prodotti che fanno parte della spesa comune delle famiglie al prezzo di 10 euro, con la qualità e la sicurezza dei prodotti Coop. Parliamo di prodotti come pasta, olio, biscotti, latte, birra, pomodori, carta igienica; si tratta di prodotti in gran parte della linea Origine Coop, ovvero la linea della tracciabilità completa su cui Coop esercita controlli in ogni step della filiera e dove in alcuni casi si sono consolidate scelte all’avanguardia per la sicurezza di tutti noi, per esempio l’allevato senza antibiotici per il prosciutto e il latte e l’utilizzo di carta riciclata per la carta igienica.

"Il prodotto a marchio Coop è il cuore della nostra offerta, mi piace definirlo una sorta di fuoriserie delle garanzie – spiega Maura Latini – abbiamo concentrato su questo la nostra proposta per la fase 2 così da rendere evidente alle famiglie la nostra determinazione a garantire convenienza e qualità. La fase economica è piena di incognite". "Quale sarà sui consumi l’impatto del rallentamento economico che il Paese ha subito e subirà è un nodo rilevante - ha sottolineato Latini - Per i valori che la cooperazione incarna, assumendosi anche un rischio, Coop ha scelto di non aspettare e di mandare subito un messaggio alle famiglie e ai produttori. Così facendo agiamo sia a monte (verso i fornitori), che a valle (verso i consumatori) per garantire la stabilità dei prezzi e delle remunerazioni dei diversi attori della filiera".

"Le misure del governo e le risorse dell’Ue sono importanti; – ha commentato Marco Pedroni, presidente Coop Italia - auspichiamo non una spesa a pioggia, ma il sostegno alle fasce più deboli, misure fiscali a favore dei consumi e della sostenibilità ambientale, investimenti mirati a rendere migliore il Paese nel lungo periodo".

D'altronde non spetta solo al Governo sostenere l’economia del Paese, – ha aggiunto Pedroni - ma anche alle imprese più importanti, che hanno una grande responsabilità nel difendere le famiglie e le tante piccole e medie imprese a loro collegate. Noi ci prendiamo questa responsabilità e dopo aver investito nella fase del lockdown 50 milioni di euro, investiamo per la fase 2 da oggi a settembre altri 50 milioni di euro. La buona spesa mette assieme sicurezza, convenienza e sostenibilità".