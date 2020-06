Coronavirus: in Lombardia giù i ricoveri, stabili a oltre 20mila attualmente positivi**

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Sono stabili a 20.224 gli "attualmente positivi" in Lombardia, mentre calano ancora i ricoveri, secondo gli ultimi dati della Regione. In Terapia intensiva i posti occupati dai pazienti covid19 sono 125, sei in meno di ieri, mentre i ricoveri meno gravi, non in rianimazione, scendono di 41 unità a 2.954 posti in tutti. I guariti o dimessi sono 55.