Fase 3: Pagano (Pd), 'da Arcuri trionfalismo inopportuno'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Il trionfalismo del commissario all’emergenza Arcuri, che avrebbe detto che tutti dovrebbero riconoscere il suo lavoro straordinario, appare davvero inopportuno e fuori luogo. Per settimane le Regioni sono state lasciate senza mascherine, senza dispositivi di sicurezza, con i medici, gli infermieri, i farmacisti costretti a combattere a mani nude contro il virus. Il lavoro davvero straordinario lo hanno fatto le Regioni che hanno saputo trovare fornitori seppure in una fase emergenziale". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano.

"Ovviamente -aggiunge- capiamo le difficoltà e quindi non vogliamo far portare la 'croce' a nessuno ma maggiore senso della misura non guasterebbe. Speriamo che le sue parole sia state male interpretate o riportate in maniera non corretta. Di Arcuri nelle scorse settimane hanno fatto più notizia le frequenti polemiche che non il numero delle mascherine distribuite".