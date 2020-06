Saipem: Caio, 'in Mozambico progetto ambizioso'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Saipem realizzerà in Mozambico un impianto di liquefazione del gas naturale che rappresenta "una sfida enorme" per il gruppo. "Parlare oggi di Mozambico è parlare di un Paese che ha avviato un ambizioso programma di sviluppo sostenibile con un importante ruolo della transizione energetica, che è la sfida tecnologicamente centrale rispetto ai cambiamenti climatici e in cui Saipem gioca un ruolo importante", ha spiegato Francesco Caio, presidente di Saipem, aprendo il live streaming del gruppo dedicato al Mozambico e ai progetti del gruppo nel Paese africano.

Maurizio Coratella, Coo Divisione E&C Onshore Saipem, ha sottolineato che quella che si è aggiudicata lo scorso anno è "la più grossa commessa mai acquisita da Saipem e vale 8 mld di dollari". In più, "è la prima volta che si realizza un'infrastruttura così complessa in un Paese come il Mozambico, in un'area così remota". Al termine della realizzazione dell'impianto, "si potrà commercializzare il gas e il Mozambico, data la sua posizione, è in grado di sfruttare i mercati dell'Asia e servire il Sud Africa, che ha una domanda di gas crescente". L'impianto sarà in grado di produrre circa 13 milioni di tonnellate di gas liquido all’anno e il Mozambico "si collocherà ai primi posti nella classifica dei Paesi produttori", dopo il Qatar.

"Saipem - ha spiegato Coratella - è interessata a questo progetto anche per aiutare il Mozambico a valorizzare questa risorsa così importante in una logica di transizione energetica". Durante l'evento in streaming, è intervenuto anche Ernesto Max Tonela, ministro delle Risorse Minerarie & Energia della Repubblica del Mozambico, che ha spiegato come il gas naturale "per noi non sarà solo fonte di esportazioni, ma qualcosa che potrà contribuire alla trasformazione strutturale della nostra economia: i progetti di sviluppo del Governo prevedono che la fornitura di gas possa promuovere l'industria locale".