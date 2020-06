Fase 3: fonti governo, dietro piano rilancio non ci sarà documento Colao**

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Non ci sarà nessun documento Colao dietro il piano di rilancio per l'Italia che il governo si appresta ad approntare agli Stati generali dell'economia, che potrebbero tenersi già lunedì nell'imponente cornice di Villa Pamphili. A quanto apprende l'Adnkronos da diverse fonti di governo, il documento del manager a capo della task force per la ripartenza non costituirà l'ossatura del piano per rimettere in moto il sistema economico del Paese.

"I pilastri li metteremo su con tutte le categorie sociali - spiegano fonti di governo - la strada bisogna tracciarla insieme e Conte lo sa perfettamente. Le sue parole di ieri sono suonate come un 'apro a tutti, ma nessuno pensi di fare da solo..'". Ma il fatto di non muovere i passi dal documento Colao rischia di inclinare ancor più un rapporto - quello tra il manager e il presidente del Consiglio -che molti descrivono come mai realmente decollato, tanto che con insistenza, nelle settimane scorse, sono circolati rumors di un passo indietro dello stesso Colao.