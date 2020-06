Coronavirus: primo caso sospetto a Codogno dopo riapertura Pronto soccorso

Sono 45 per Angelina Jolie: bellissima ed esempio per tante donne

Roma, 4 giu. (askanews) - Il mondo del cinema festeggia Angelina Jolie che compie 45 anni il 4 giugno e sul web spopolano foto dell'attrice bellissima oggi come tanti anni fa. Una donna forte, esempio per tante con le sue scelte coraggiose di sottoporsi a doppia mastectomia e alla rimozione delle ovaie per prevenire il cancro di cui è morta sua madre e per l'essersi spesa sempre nelle cause ...