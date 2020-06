Fase2: Comincini (Iv), 'bene Costa, altri 70 mln per mobilità sostenibile'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Il Ministro Costa, rispondendo ad una mia interrogazione, stamattina ha annunciato lo stanziamento di altri 70 milioni di euro per la mobilità sostenibile chiarendo ancora una volta che le risorse impegnate provengono interamente dal fondo delle 'aste verdi' utilizzabili solo ed esclusivamente per provvedimenti per il contrasto alle emissioni climalteranti". Lo sottolinea il senatore Comincini di Italia Viva.

"Con buona pace dei vari Salvini, Meloni e Giordano, il bonus sulla mobilità va esattamente in questa direzione e sta riscontrando un grande interesse tra i cittadini. Bene dunque lo stanziamento delle risorse - come avevo auspicato - e bene l’impegno per una maggiore attenzione sulle infrastrutture ciclabili. Mi auguro che in Parlamento si possa finalmente aprire una discussione seria e lungimirante su un nuovo modo di muoversi e vivere le nostre città, creando benefíci sia per l’ambiente che per la salute. Io continuo ad essere impegnato su questi temi e ho predisposto emendamenti specifici al DL Rilancio che ho già trasmesso ai colleghi della Camera”, conclude il senatore Comincini.