Gruppo Bper, nuova struttura Optima Sim per Centro unico servizi investimenti

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Il Gruppo Bper rafforza il proprio posizionamento nel mercato del risparmio gestito in linea con le strategie del Piano Industriale 2019-21, che indica tra gli obiettivi prioritari il potenziamento della piattaforma di servizi di Asset e Wealth Management. Questa strategia ha visto nei giorni scorsi un ulteriore e importante progresso con il varo della nuova struttura di Optima Sim, la società prodotto di Bper che assume il ruolo di Centro unico per i servizi di investimento di gruppo, dedicato allo svolgimento delle attività produttive che riguardano gestioni patrimoniali e consulenze sui patrimoni amministrati dei clienti.

"Abbiamo deliberato, al termine del naturale iter autorizzativo, il nuovo assetto della nostra società Optima Sim, che diventa il centro motore della produzione dei servizi di investimento del Gruppo", commenta Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper Banca. "Optima completa così il suo percorso di sviluppo, beneficiando dei risultati di un ampio progetto di rafforzamento di risorse, tecnologia e prodotti, che testimoniano l’impegno di Bper per competere con servizi sempre più innovativi e di qualità nell’industria dell’Asset e Wealth Management", continua Vandelli.

Optima SIM dispone di un nuovo catalogo di gestioni patrimoniali, semplificato nel numero delle linee e innovato nelle caratteristiche e negli stili di gestione. Il team di investimento, inoltre, è stato potenziato con l’assunzione di alcuni professionisti dal mercato. Sono state rafforzate anche le soluzioni tecnologiche, grazie alla partnership con BlackRock per l’utilizzo della piattaforma 'Aladdin for Wealth' come supporto ai gestori nell’elaborare i consigli di investimento e nel controllare i rischi di portafoglio.

"La concentrazione in Optima di tutte le attività produttive per i servizi di investimento, per un ammontare complessivo di quasi 40 miliardi di euro, determinerà un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi offerti ai clienti delle Banche del Gruppo, grazie a un team di professionisti altamente specializzato che opererà con un processo di investimento più efficiente, supportato dalle migliori tecnologie disponibili", spiega Fabrizio Greco, responsabile della Direzione Wealth e Investment Management del Gruppo Bper.

La responsabilità della Direzione Investimenti di Optima è stata affidata a Grazia Orlandini, che coordinerà i team di investimento dedicati alle gestioni patrimoniali e alle attività di consulenza e advisory per tutta la clientela del Gruppo Bper.