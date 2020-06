Cdp: Assemblea nomina Cerami nuovo consigliere di amministrazione

Boris Johnson agli italiani: "Come back, siete i benvenuti" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 04 giugno 2020 Boris Johnson agli italiani: "Come back, siete i benvenuti" "Quello che dico mai nostri amici Italiani, che vivono e lavorano nel Regno Unito e vogliono tornare indietro, dico: tornate. 'Siete tutti benvenuti’, tornate a Londra e nel Regno Unito ma avete la quarantena. Siamo tutti stati in lockdown per lungo tempo, so che è un’imposizione, ma dobbiamo ...