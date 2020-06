Fase 2: Sala, 'probabile mia ricandidatura, lo dirò dopo le vacanze'

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - "Quando finirò il mandato da sindaco continuerò a fare politica. Possibile, anche probabile che mi ricandidi, ma lo dirò dopo le vacanze. Voglio aspettare il momento giusto per decidere, in questo momento sono così stanco che magari vengono le tentazioni di dire non ce la faccio più". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene come ospite durante la trasmissione 'Otto e Mezzo' su La7.