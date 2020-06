Smog: Cattaneo a Ispra, 'Pm10 in Lombardia inferiore a media europea'

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - "Dati recenti confermano che l'emissione pro capite della Lombardia è più bassa di quella media Europea per Pm10 ed Nox. In particolare, per il Pm10 primario le emissioni medie di un cittadino lombardo sono meno della metà di quelle di un cittadino medio europeo: 1.884 grammi per abitante in Lombardia contro 4.107 per abitante nell'Eu 28". Così l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo replica ai dati dell'Annuario dei dati ambientali 2019 di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) presentati oggi, in cui si afferma che "Il Bacino padano è una delle aree dove l'inquinamento atmosferico è più pesante in Europa".

Per gli ossidi di azoto, "sono circa il 25% in meno: 11.704 grammi per abitante contro i 15.966 grammi per abitante nell'Eu 28. Anche le emissioni di Pm10 per unità di ricchezza prodotta in Lombardia sono meno della metà di quelle medie europee e le emissioni di ossidi di azoto sono circa il 40% inferiori a quelle medie europee per la stessa ricchezza prodotta", prosegue l'assessore.

"Questo conferma che le difficoltà del Bacino Padano sono legate a fattori strutturali e non alla debolezza delle politiche. L'impegno di Regione Lombardia e delle altre Regioni del Bacino Padano nel contrasto all'inquinamento e' stato constante negli anni e si e' consolidato nel tempo. I dati sono inequivocabili nell'indicare un miglioramento continuo e dimostrano come le emissioni pro-capite in Lombardia siano tra le più basse in Europa".