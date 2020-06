Smog: Cattaneo a Ispra, 'Pm10 in Lombardia inferiore a media europea' (2)

(Adnkronos) - "In questi anni abbiamo ottenuto risultati che permettono di affermare che la qualità dell'aria è di gran lunga migliore rispetto a venti anni fa e che gli inquinanti nel tempo si sono ridotti in modo significativo ad una velocità doppia rispetto alla media europea. Ciò significa che le nostre politiche sono state efficaci. Naturalmente proseguiremo su questa strada, è improprio accusare le Regioni del Bacino padano di scarsa iniziativa politica per migliorare la qualità dell'aria", sottolinea l'assessore Cattaneo.

"A conferma di ciò nel 2019 su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore limite medio annuo di 40 µg/m³ di Pm10 e si sono ridotti significativamente i giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³)".

In entrambi i casi, "la riduzione è praticamente doppia rispetto alla media europea, vale a dire del 37% sulle medie annuali di concentrazione del Pm10 e del 63% per quanto riguarda i giorni di superamento dei valori massimi (rispetto ai valori del 2005). Questi sono i fatti che dimostrano un lavoro continuo, portato avanti anche con le altre Regioni del Bacino Padano come Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna ma anche con la Commissione europea, all'interno del progetto Prepair", conclude Cattaneo.