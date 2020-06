Conte: 'cantieri? Novità sostanziali nel decreto semplificazioni'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Come sapete, stiamo lavorando al dl semplificazioni, troverete una novità sostanziale". Il governo lavora per "riformulare l'abuso d'ufficio e la responsabilità erariale, due reati che condizionano molto l'operato nella Pa. Ma attenzione, quando ragiono di rivoluzione nella Pa penso a controlli più severi. Rafforzerò i protocolli antimafia, li dobbiamo potenziare" perché "se snelliamo alcuni passaggi dobbiamo evitare che ci sia maggiore facilità di infiltrazione". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Una volta fatti questi controlli - prosegue il presidente del Consiglio - non ci sarà motivo per non procedere speditamente. Io vorrei ribaltare" la visione delle cose, "vorrei che la Corte dei Conti chiamasse a rispondere chi ha ritardato o aumentato i costi. Si è innescato un meccanismo perverso, per cui chi meno firma si mette a riparo".