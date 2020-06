Conte: 'Sud avrà attenzione privilegiata, pensiamo a fiscalità di vantaggio'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Sicuramente il Sud avrà una attenzione privilegiata, con il ministro Provenzano stiamo lavorando a una fiscalità di vantaggio per l'intero Meridione, che sarà destinatario di una misura ben più consistente come risorse da impiegare. Il Sud ha bisogno di tanto, se riusciamo a coniugare gli investimenti programmati e assicurare una fiscalità di vantaggio riusciremo ad attirare grandi capitali. E delle bellezze del Sud ne beneficerà per primo il Nord". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.