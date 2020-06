2 giugno: Gallera, 'lombardi con noi, pronti per essere ancora locomotiva d'Italia'

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "Una giornata particolare che ha visto il centrodestra scendere in piazza per rivendicare con orgoglio il sistema Lombardia con le sue eccellenze, la sua capacità di resistere anche alle prove più dure e la sua determinazione nel ripartire". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, sulla sua pagina Facebook, descrive la manifestazione in piazza Duomo a Milano in cui "sono stato letteralmente travolto dall’affetto e dal sostegno di centinaia di lombardi che mi hanno ringraziato e spronato ad andare avanti e a non lasciarmi condizionare dalle strumentalizzazioni e dalla macchina del fango scatenata contro di noi".

Per Gallera "sapere che così tante persone hanno capito e sono solidali è di grande conforto: noi non molliamo e non molleremo, i lombardi sono dalla nostra parte e noi siamo pronti a ripartire per continuare ad essere la locomotiva dell’Italia ed il sistema sanitario di maggiore qualità ed attrattività. Sono già riprese in maniera consistente le prenotazioni di visite ed operazioni da parte dei cittadini di altre regioni".