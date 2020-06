Sicilia: sette escursionisti soccorsi a Pizzo Manolfo

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) - Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione Palermo-Madonie, e dei Vigili del Fuoco del Soccorso Alpino Fluviale per una comitiva di sette escursionisti che si era smarrita a pizzo Manolfo, la montagna sopra il quartiere palermitano di Tommaso Natale. Una componente della comitiva, una donna di 45 anni, R.D.C, aveva accusato un malore ed era stato l'allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti una squadra del Sass e una dei Saf che hanno raggiunto gli escursionisti dando loro assistenza per raggiungere la strada dove ad attenderli c'era un'ambulanza del 118. Solo il 23 maggio i tecnici del Sass erano intervenuti nella stessa zona per dare assistenza a due escursioniste palermitane che, imboccato un sentiero dal versante di Sferracavallo,una vaolta in cima avevano smarrito la strada finendo sopra le pareti a strapiombo. Prese dal panico avevano lanciato l'allarme pur non essendo ferite. Una squadra di 5 unità le aveva raggiunte, rifocillate e accompagnate in sicurezza sulla strada dove avevano lasciato l'automobile.