Fi: Miccichè, 'in Sicilia è un altro partito rispetto al resto Italia, chi è andato via non aveva voti'

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) - "Forza Italia in Sicilia è un altro partito rispetto al resto d'Italia. E lo dico con un minimo di orgoglio". Lo ha detto, in una intervista all'Adnkronos, il commissario regionale di Forza Italia e Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. "Negli ultimi sondaggi - spiega Miccichè - Forza Italia era all'8,1 per cento, la percentuale più alta degli ultimi due anni". Negli ultimi tempi, diversi deputati hanno abbandonato Forza Italia per approdare in altri partiti. Tra questi anche Francesco Scoma, andata con Italia Viva di Matteo Renzi. Oppure Nino Germanà, andato nel Gruppo Misto. "Quelli che sono andati via erano 'cellule' che andavano cambiate in un organismo vivente, rappresentavano delle cellule importani in un determinato periodo. Oggi molto meno".

E su Forza Italia in Sicilia, dice: "Finalmente, dopo qualche anno che si è capito che con la mafia il partito non c'entava niente, il partito resta vivo in Sicilia, non in altre parti. I siciliani non ci avevano mai creduto a questa storia della mafa...". "In Italia non so cosa sia successo a Forza Italia- dice ancora Gianfranco Miccichè - non me ne occupo". E cosa replica a quei deputati che chiedono la sua testa di commissario regionale del partito in Sicilia? E Miccichè sorride. "Lo facessero pure...".

Poi aggiunge: "Anche io sono una cellula del passato, ma una cellula che dimostra, giorno dopo giorno, di essere funzionante. E, comunque, le cellule si alimentano con i voti. Io mi faccio eleggere, mentre tutti questi che sono andati via hanno dimostrati alle ultime elezioni che tutti questi voti poi non li avevano...".