2 giugno: celebrazioni anche a Palermo, Prefetto depone corona a monumento caduti

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) - Si terranno anche a Palermo le celebrazioni per il 2 giugno, 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica. Alle ore 9, in Piazza Vittorio Veneto, il Prefetto Giuseppe Forlani, deporrà una corona commemorativa al Monumento ai Caduti. Alle ore 9,30, in Piazza Verdi, all’ingresso del Teatro Massimo, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, dopo l’alzabandiera, il Prefetto Forlani darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. "La cerimonia avrà luogo nel rispetto delle disposizioni impartite in ragione dell’emergenza Covid-19 e con osservanza delle esigenze di distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento, finalizzate ad evitare assembramenti", spiegano dalla Prefettura.

Per l’occasione, le facciate di villa Whitaker, sede della Prefettura e di villa Pajno, residenza del Prefetto, sono illuminate con il tricolore ed il Prefetto "ha rivolto l’invito a procedere con analoga iniziativa anche a tutti i Sindaci e Commissari straordinari della provincia, quale testimonianza di unità e condivisione collettiva degli ideali costituzionali e dei simboli repubblicani".