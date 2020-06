Ambiente: Caretta (Fdi), 'sbagliato stop a caccia moriglione e pavoncella'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "L'atteggiamento del ministro dell'Ambiente Sergio Costa nei confronti dei cacciatori è ingiustificabile e non ha nulla a che vedere con il ruolo che dovrebbe rivestire. Lo stop imposto dal ministero al prelievo del moriglione e della pavoncella è l'ennesimo atto ostile perpetrato a danno degli appassionati dell’attività venatoria e ribadisce come l'Italia sia ormai un caso a sé stante, rispetto all'Europa, nella gestione della caccia. I nemici del moriglione e della pavoncella sono la distruzione degli habitat e il mancato controllo dei predatori, non di certo la caccia". Lo afferma la deputata di Fratelli d'Italia Maria Cristina Caretta.