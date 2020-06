Scuola: Anzaldi (Iv), 'rischio non riaprire, governo ascolti presidi' (2)

Vittorio Grigolo all'Arena di Verona canta l'Inno di Mameli

Verona, 1 giu. (askanews) - La bellissima e potente voce del tenore Vittorio Grigolo per l'Italia. Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, andrà in onda su RAI1 alle ore 20.35 (dopo il TG1) l'emozionante esibizione del tenore internazionale che in questi giorni ha registrato la sua interpretazione de "Il canto degli italiani", l'Inno di Goffredo Mameli e Michele ...