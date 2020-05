Coronavirus: Meloni, 'Mes grande trappola, aspettiamo bonifici con Recovery Fund'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il Mes è una grande trappola e credo che non sia la soluzione. Spero che arrivino altre risposte dall’Unione europea e vedremo come finirà la vicenda del Recovery Fund. Sento dire dal governo che piovono soldi dall’Europa: bello, siamo contenti, battiamo le mani e aspettiamo di sapere quando verranno fatti i bonifici sui conti correnti degli italiani". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia in un'intervista a 'Stasera Italia' in onda questa sera.