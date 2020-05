Fase 2: Napoli (Fi), 'rassicurato su Immuny ma vigilanza rimane alta'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Dopo i dubbi legittimi che avevano suscitato in me alcune denunce raccolte sui social, posso dire di essermi confrontato con gli organi costituzionali competenti e averne ricevuto rassicurazioni sufficienti per essere tutti più tranquilli circa la facoltatività dell’uso dell’app Immuny". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"È stato chiarito -aggiunge- che l’aggiornamento di sistema di Google abilita solo il funzionamento delle app di notifica delle esposizioni, ma non è di per sé una app di contact tracing. L’aggiornamento serve dunque a far funzionare applicazioni come Immuny che sono state sviluppate sulla base del sistema di Google. Gli utenti che non scaricano la app non hanno quindi nessun tracciamento dei propri contatti. Per coloro che decidono invece di scaricarla valgono le policy scelte dal governo. In nessun caso, e questo è l’aspetto importante, Google e Apple accedono ai dati degli utenti che scaricano l’app".

"Credo -conclude Napoli- che il lavoro di un parlamentare consista anche nel raccogliere i dubbi e le perplessità che possono derivare dalla decisione del potere esecutivo di usare sistemi di tracciabilità e di controllo che possono violare la privacy del cittadino. La vigilanza rimane in ogni caso alta".