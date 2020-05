Spazio: Dragon-2 di Space X pronta al lancio, resta rischio meteo

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Conto alla rovescia della capsula americana Crew Dragon DM-2 che dovrebbe essere lanciata questa sera alle 15.22 ora locale (le 21.22 in Italia) dal Kennedy Space Center in Florida. Si tratta di un nuovo tentativo dopo il rinvio per maltempo di mercoledì. "Siamo pronti per il decollo!", annuncia la Nasa in un tweet. "Stiamo andando avanti con il lancio oggi. La probabilità di cancellazione a causa dei problemi meteo è del 50%", spiega l'ad della Nasa, Jim Bridenstine.

La capsula, così come il vettore a due stadi Falcon 9, sono stati progettati e prodotti dalla società privata americana SpaceX di proprietà dell'imprenditore visionario Elon Musk. E la missione sta già entrando nella storia perché è la prima volta che una navicella di un privato porta uomini nello spazio.

A bordo della Crew Dragon DM-2 ci sono infatti i due astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken, tutti e due selezionati dalla Nasa nel 2000 per questa storica missione che cambia verso ai voli spaziali umani. Hurley e Behnken hanno al loro attivo l'esperienza di due voli Shuttle a testa ed è previsto che rimangano fino agli ultimi giorni del prossimo agosto sulla Iss entrando così a far parte dell'Expedition 63. Una volta partita, il viaggio della capsula verso la Stazione Spaziale Internazionale durerà qualche ora.