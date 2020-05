Caos Procure: Quirinale, se partiti vogliono riforma Csm approvino legge

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Se i partiti politici e i gruppi parlamentari sono favorevoli a un Consiglio superiore della magistratura formato in base a criteri nuovi e diversi, è necessario che predispongano e approvino in Parlamento una legge che lo preveda: questo compito non è affidato dalla Costituzione al Presidente della Repubblica ma al governo e al Parlamento". Lo sottolinea una nota diffusa dall'Ufficio stampa del Quirinale.

"Governo e Gruppi parlamentari -prosegue il comunicato- hanno annunziato iniziative in tal senso e il Presidente della Repubblica auspica che si approdi in tempi brevi a una nuova normativa. Risulterebbe, peraltro, improprio un messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento per sollecitare iniziative legislative annunciate come imminenti. Al Presidente della Repubblica competerà valutare la conformità a Costituzione di quanto deliberato al termine dell’iter legislativo, nell’ambito e nei limiti previsti per la promulgazione".