In Svizzera primo bambino morto per il Covid

Coronavirus, Renault annuncia taglio di quasi 15mila posti lavoro

Parigi, 29 mag. (askanews) - I sindacati sono sul piede di guerra in Francia dopo che il Gruppo Renault ha annuciato un piano di ristrutturazione e riduzione di costi da 2 miliardi di 3 anni per far fronte alla crisi del settore automotive generata dalla pandemia da Coronavirus. Il piano prevede una riduzione del personale per 4.600 posti di lavoro in Francia, tra mobilità interna ed esodi ...