Fase 2: sindaco Marsala, 'in 2 mesi distribuiti oltre 8mila pacchi spesa'

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - Continua a Marsala, nel Trapanese, il servizio ‘pacchi spesa’ in favore dei cittadini bisognosi. Dal 28 marzo al 28 maggio l’Amministrazione, guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo, ha distribuito oltre 8000 pacchi in favore di 2885 famiglie in stato di difficoltà. Si tratta del risultato dell’iniziativa solidale promossa dalla stessa Amministrazione di concerto con la Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas) e che si è avvalsa dell’apporto di volontari e dipendenti comunali. "Siamo soddisfatti di come si è svolto questo servizio in favore delle famiglie bisognose della nostra città – dice il sindaco -. Le esigenze sono state tante, ma siamo riusciti a fronteggiarle grazie all’aiuto dei volontari e del personale comunale". Da primo cittadino arriva, però, un appello per le donazioni. "Chi può le faccia, cosi come chi va a fare la spesa al supermercato aderisca all’iniziativa ‘carrello solidale’ e compri dei prodotti da donare a chi è in difficoltà economica", dice Di Girolamo. Ogni pacco spesa erogato con cadenza bimensile contiene prodotti alimentari sufficienti per due persone. In caso di famiglie più numerose il pacco spesa viene raddoppiato. Inoltre sono stati anche distribuiti pacchi specifici per bambini da 0 a 3 anni e altri contenenti prodotti per l’igiene personale. Al 24 maggio le donazioni hanno raggiunto quota 24.050 euro.