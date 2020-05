Fase 2: 'difendiamo ospedale Partinico', cittadini e associazioni in piazza domani

Roma, sit-in pacifico davanti all'Ambasciata Usa per George Floyd

Roma, 29 mag. (askanews) - Sit-in pacifico (e distanziato) davanti all'Ambasciata Usa a Roma dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis. Una cinquantina di persone si sono sedute davanti ai cancelli d'ingresso su via Veneto e hanno intonato lo slogan "Black lives matter" e mostrato cartelli con scritto "I can't breathe" o "Justice 4 Floyd", per chiedere giustizia per il 46enne afroamericano ...