Coronavirus: Bernini, 'Conte bluffa, su fondi Ue maggioranza spaccata'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Apprendiamo da fonti di Palazzo Chigi che 'la squadra di governo è unita e compatta', e che ci sarebbe la massima condivisione sugli obiettivi legati al Recovery Fund. Si aggiunge così un’altra pagina al libro dei sogni di Conte, visto che sugli aiuti europei e sulla loro destinazione è già emersa una spaccatura profonda nella maggioranza". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"I fondi del Mes, ad esempio, li utilizziamo o no? - chiede l'esponente forzista - I Cinque Stelle restano contrari, e intendono utilizzare il Recovery Fund soprattutto per alimentare la spesa corrente, rivendicando l’eternità salvifica del reddito di cittadinanza e di quello di emergenza. Dunque, non si vede proprio come questo governo possa impostare un piano coerente di riforme strutturali all’altezza della sfida che l’Europa e l’emergenza ci impongono".