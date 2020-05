Violenza su donne: assessore Sicilia, 'campagne sensibilizzazione in scuole e Atenei Isola'

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - Campagne informative e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione negli istituti scolastici e nelle Università della Sicilia. Lo prevede il protocollo d'intesa firmato stamani tra l'assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione della Regione siciliana e l’organizzazione umanitaria internazionale 'Life and Life Onlus'. "Ritengo siano temi sui quali è necessario ancora fare molto, soprattutto sensibilizzando le giovani generazioni e sollecitando processi educativi a sostegno della parità di genere, dell’interculturalità e della legalità - dice l'assessore Roberto Lagalla -. Confido nella positiva azione di simili organizzazioni umanitarie e del supporto che l’amministrazione pubblica può dare innescando processi culturali all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà".

"Il target dei beneficiari della 'Life and Life' è costituito dalle donne e dai bambini - spiega la vicepresidente Valentina Cicirello - e la prima agenzia educativa dalla quale passare è la scuola, facendo un lavoro di rete con gli attori di questo percorso. La firma di questo protocollo con l'assessorato regionale all'Istruzione è molto importante, perché tappa di un processo di crescita comune, che getta le base per un lavoro sinergico di cooperazione locale e internazionale. Fondamentale, poi, se pensiamo che, quando si prende in carico una donna vittima di violenza anche economica - conclude -, è necessario strutturare per lei un percorso di accompagnamento all'autonomia per il quale diviene prezioso il sostegno dell'amministrazione pubblica".