Caos Procure: Gasparri, 'Palamara punta iceberg, serve indagine parlamentare' (2)

(Adnkronos) - "Del resto -prosegue l'esponente di Forza Italia- nomine e scelte del Csm in molti casi tendevano proprio a condizionare le sedi come quella di Perugia, con potere investigativo importante su sedi fondamentali come quella di Roma. Tocca al Parlamento agire. È indispensabile fare luce".

"Ciò che leggiamo conferma che i condizionamenti sulla politica sono stati pesanti. Silvio Berlusconi è stata la più importante vittima di clamorose ingiustizie. I governi di centrodestra sono stati stroncati da manovre tese a deviare il corso della democrazia, mediante un uso politico della giustizia. Oggi assistiamo alle code di quelle vicende e nel mirino sono finiti Salvini ed altri. Tutto ciò non può essere più accettato. Non bastano leggi, serve -ribadisce Gaspari- un'indagine parlamentare esaustiva e severa”.