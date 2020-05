Liguria: fonti M5S, Dello Strologo nome non condiviso, in gioco Sansa-Massardo**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Nome non condiviso". Così fonti del M5S stroncano all'Adnkronos le voci di una candidatura comune con il Pd per la presidenza della Regione Liguria: un'intesa trovata, stando ai rumors, sul nome di Ariel Dello Strologo, presidente della Comunità Ebraica di Genova, che, assicurano al contrario autorevoli fonti del Movimento, in realtà non sarebbe affatto sul tavolo. Le stesse fonti sostengono che il nome di Dello Strologo non sarebbe stato "nemmeno preso in considerazione". In campo, per il Movimento, restano al momento i nomi di Ferruccio Sansa, giornalista de Il Fatto Quotidiano, e quello di Aristide Massardo, ex preside della Facoltà di Ingegneria a capo della lista civica Oltre.