Fase 2: Salvini, 'Zaia porterà a termine suo lavoro, risorsa per Italia in prossimi anni'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso che" Luca Zaia, "uno dei governatori più amati d'Europa, sia un governatore di lunga data della Lega. E' come me un testone, nel senso che ha detto 'devo portare alla fine quello che ho promesso ai veneti' e quindi si ricandida a governatore del Veneto e credo, senza scomodare i sondaggisti, stravincerà alla grande a settembre, ottobre o quando il governo farà votare i veneti. Portata a compimento la sua missione in Veneto, penso che sarà una risorsa fondamentale per l'Italia dei prossimi anni". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rainews 24.

"Lasciamo la fantasia a qualche giornalista -ha aggiunto- di farmi litigare con Zaia, con Giorgetti o di farmi incontrare con Renzi".