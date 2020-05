'La ripartenza del calcio italiano', evento online del Csb il 3 giugno

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna torna con un nuovo appuntamento all’interno della Rubrica InterVenti e dedicato a “La ripartenza del Calcio Italiano”, in programma per il 3 giugno, live sui social dalle ore 18.00. Ospiti dell’incontro saranno Franco Collavino (Direttore Generale Udinese Calcio S.p.A), Filippo Galli (Ex calciatore professionista e Docente del Settore Tecnico FIGC), Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e Giorgio Perinetti (Dirigente Sportivo). Modera l’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB.

La Figc e la Lega Serie A hanno consegnato al Governo le loro linee guida per la ripresa del massimo campionato, della B e della C a porte chiuse. Dalla gestione di eventuali positivi, agli spogliatoi fino agli arbitri e alle interviste, il documento dettaglia ogni aspetto: 300 persone allo stadio, niente strette di mano, contatti ridotti, panchine allungate, domande a fine partite e interviste da remoto.

Salvo nuovi colpi di scena, intorno alla metà di giugno si tornerà in campo, ma la quarantena obbligatoria per le squadre in caso di nuovi positivi resta la principale incognita sull’effettivo svolgimento del campionato.

L’incontro avrà dunque l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna e porre domande al termine della sessione.