Coronavirus: Salvini, 'vergognosa convocazione Fontana in Procura'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Il decreto riaperture deve essere partorito da Regione Lombardia oggi e riguarda decine di migliaia di aziende e di posti di lavoro: palestre, piscine, centri estivi per i bimbi dai tre ai quindici anni. Da cittadino lombardo preferirei che il mio governatore Fontana fosse in ufficio ad occuparsi di bambini, di famiglie e non andare a ripetere per la trentasettesima volta le stese cose in Procura a Bergamo. E' vergognoso che venga convocato, potranno chiedergliele con calma dopo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rainews 24.