Usa: Stiglitz, 'penso che prossimo presidente sarà un Democratico'

Recovery Fund, Toninelli: “80 mld a fondo perduto per l'Italia sono un risultato inimmaginabile”

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 Recovery Fund, Toninelli: “80 mld fondo perduto per l’Italia risultato inimmaginabile, da Salvini propaganda sgangherata” “80 mld a fondo perduto per l’Italia è un sogno prima inimmaginabile, chi fa propaganda sgangherata come Salvini che si è astenuto in sede europea non votando per il Recovery Fund oggi cerca di prendersi i meriti” queste le parole di Danilo ...