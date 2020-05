Coronavirus: ministro Svezia, 'paesi hanno violato mercato interno e parlano di solidarietà'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Trovo molto provocante che dei paesi che, in un modo o nell'altro dall'inizio della crisi sanitaria, hanno violato il mercato interno, bloccando ad esempio l'esportazioni di materiali medicali ci parlino di solidarietà". Ad affermarlo è il ministro delle finanze svedese, Magdalena Andersson in un'intervista a 'Le Monde' che si riferisce in particolare alla vicenda che riguarda la Francia. A marzo scorso, ricorda il quotidiano transalpino, la Francia aveva sequestro 4 milioni di mascherine a Lione che appartenevano ad una multinazionale svedese che dovevano essere inviate alla Spagna e all'Italia.

Andersson, rispondendo alla domanda del giornalista che gli chiedeva se non temesse che la posizione del suo paese potesse fare il gioco dell'estrema destra in Spagna o in Italia, sottolinea: "siamo preoccupati che questo tipo di movimento possa progredire. E' una delle ragioni per le quali abbiamo agito rapidamente sostenendo la creazione di un fondo di rilancio. Ma anche in Svezia dobbiamo far fronte a forze euroscettiche. Rischiono di crescere se il contribuente svedese vede i suoi soldi finire in tasca a contribuenti stranieri senza contropartite. Devo spiegare ai svedesi come utilizzo i loro soldi. Ne va della legittimità dell'Ue".