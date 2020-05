Fiere: Bonomi, 'se non riaprono bruciamo anche 2021, non solo 2020'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che è da poco anche presidente di Fiera Milano, è critico sull'atteggiamento del Governo in merito al settore fieristico. "Non sappiamo ancora quando riapriranno le fiere. Il governo ancora non ci ha dato una data in cui si aprirà. Tutti auspichiamo e presumiamo settembre, ma non lo sappiamo ancora e non sappiamo le condizioni", afferma.

E quello che non è chiaro, sottolinea, "è che se noi non riapriremo non è che bruciamo il 2020, bruciamo per molte imprese il 2021. I fatturati e i mercati del 2021".

Secondo Bonomi, "bisogna capire cosa è il sistema fieristico e avere l'umiltà di capire che da soli non ce la facciamo: noi abbiamo due fiere famose nell'ambito dell'alimentare che anche se messe insieme non sono neanche la metà di quella che si fa a Colonia. O capiamo che la competizione è fortissima e che le fiere sono uno strumento di politica industriale e insieme troveremo le condizioni per stare sul mercato o rimarremo il solito Paese dei numerosi campanili fini a se stessi".