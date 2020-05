Fase 2: Bonomi, 'Lombardia? Istituzioni devono dare buon esempio non discutere'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "Di fronte a cittadini italiani impauriti, con lutti in famiglia, tutti noi avremmo dovuto avere un altro tipo di atteggiamento". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a una domanda sulla presunta campagna contro la Lombardia delle ultime settimana.

"Non voglio - precisa Bonomi - entrare nel tema politico ma non posso non rimarcare che situazioni complesse e complicate vedono un quadro istituzionale che mi lascia perplesso da cittadino: Stato contro Regioni, Regioni contro Comuni, comuni contro comuni. Tutti noi non eravamo preparati a un'emergenza del genere ma in un'emergenza un popolo sta insieme, ci si aiuta, le istituzioni devono dare il buon esempio, poi se qualcuno ha sbagliato dovrà risponderne", afferma.