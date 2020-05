Coronavirus: Bernini, 'Conte sciolga subito nodo Mes'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La situazione è sempre più chiara: il Next Generation Eu annunciato dalla Commissione europea è un piano all’altezza dell’emergenza in atto, soprattutto per l’Italia, ma il Consiglio europeo di giugno non sarà risolutivo e la trattativa con i Paesi 'frugali' si annuncia lunga e difficile, per cui quei soldi arriveranno solo nel 2021. E non c’è da stupirsi se l’Europa chiede garanzie sul fatto che vengano spesi per investimenti e riforme strutturali, e non per altri redditi di cittadinanza. Dobbiamo essere realisti, e la realtà dice che quest’anno serviranno, eccome, i fondi del Mes, sul cui utilizzo la maggioranza resta però profondamente divisa. Questo è un nodo da sciogliere subito da parte di Conte: ogni giorno di ritardo è un danno per il Paese". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.