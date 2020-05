Sicilia: Musumeci, 'perché ponte Genova si fa in un anno e qui in 30 anni, serve commissario'

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "Perché a Genova un ponte si fa in un anno e in Sicilia si devono aspettare anche 25 o 30 anni per un'opera importante? Qualcuno deve avere il coraggio di rispondere . Noi chiediamo al governo centrale la nomina di un commissario con gli stessi poteri che sono stati riconosciuti al sindaco di Genova per la durata di tre anni affinché vengano portate a compimento dieci fra le tante opere pubbliche rimaste incomplete". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci annunciando ai giornalisti l'apertura di un contenzioso con l'Anas, sul banco dell'accusa.