Sicilia: Musumeci, 'Anas vergognosamente inadempiente con l'isola'**

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "L'Anas è vergognosamente inadempiente nei confronti della Sicilia". E' la denuncia del governatore siciliano Nello Musumeci che oggi dice: "L'accordo con la Regione non è stato mantenuto dall'Anas. In Sicilia le opere affidate all'Anas rimangono ferme da decenni e in alcuni casi senza fare neppure un piccolo passo avanti". E cita l'autostrada A19 Palermo-Catania, "questa telenovela del pilone del fiume Himera che doveva essere inaugurato lo scorso anno, poi in primavera. Adesso si dice a luglio. Sullo sfondo rimane la vicenda del ponte Morandi di Genova che in un anno è stato rimesso su".