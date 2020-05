Coronavirus: Formigoni, 'modello sanitario Lombardia affossato da Maroni'

Social

Jovanotti esalta Siena: "Piazza del Campo tra i posti più belli al mondo". Ma sbaglia strada e fa 20 km in più

Piazza del Campo a Siena? Uno dei posti più belli al mondo. Non è un segreto, ma è bello sentirlo dire da uno degli artisti più importanti del Paese: Lorenzo Jovanotti. Dopo la "tappa" Cortona-Pienza, Jova sceglie Siena per la sua nuova escursione in bicicletta. Arriva in mattinata in bici in Piazza del Campo e scatta foto ricordo che poi pubblica sul suo profilo Instagram. Il post non ha bisogno ...