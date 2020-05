Fase 2: Sala, 'su criteri apertura o chiusura Lombardia serve trasparenza'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Sarebbe bello capire attraverso che criteri si decide se aprire o meno la Lombardia, mi pare un tema di trasparenza nei confronti dei cittadini", Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando al Tgla7. "Ci libereranno in funzione dell'andamento dell' R0, dei contagi, delle terapie intensive? Quando avremo capito tutto ciò troveremo delle vie e parleremo con gli altri presidente di regione", spiega, tornando sul tema dei test sierologici per gli ingressi in diverse Regioni.

"Innanzitutto capiamo se il 3 si può uscire da Lombardia. Qui non c'è da pressare, gestirà e deciderà il Governo. Se mi diranno che non si può noi stiamo zitti, in ordine e accettiamo la decisione".