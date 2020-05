Elezioni: Bernini, 'su election day Conte come elefante in cristalleria'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Conte aveva assicurato: nessuno sgarbo alle forze politiche, quella sull’election day sarà una scelta condivisa. Ancora una volta, invece, il governo sta procedendo come un elefante in cristalleria ignorando i rilievi delle opposizioni e degli stessi governatori. Il 20 settembre è una data sbagliata per mille motivi, dettata soprattutto dalla logica utilitaristica di chi si preoccupa non di garantire la massima regolarità di un cruciale appuntamento democratico, ma di blindare la sopravvivenza di un governo traballante". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.