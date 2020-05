Fca: Patuanelli, 'operazione di sistema, prestito con condizioni stringenti'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "E’ un’operazione di sistema dove lo Stato presta una garanzia con condizioni stringenti e onerose e lo fa insieme ad una banca di sistema e lo fa con un grande gruppo industriale italiano che ha sede in Italia e che sviluppa la parte industriale italiana in tutti gli stabilimenti in cui produce". Ad affermarlo a Sky Tg24 è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito al prestito a Fca.