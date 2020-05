Coronavirus: Gori, 'a celebrazione vorremmo 243 sindaci della bergamasca'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Il desiderio del sindaco Giorgio Gori e dell'amministrazione comunale di Bergamo è avere alla commemorazione per le vittime del covid- 6mila sono state quelle solo nella provincia - i 243 sindaci della bergamasca come pubblico.

L'evento, deciso per il 28 giugno con una Messa solenne suonata dall'orchestra del Festival Donizetti davanti al Cimitero Monumentale, "dovrà sottostare a tutte le prescrizioni sulla distanza delle persone, sia per gli orchestrali che per il pubblico, e ci piacerebbe fosse composto dai 243 sindaci della provincia di Bergamo", ha detto Gori annunciando l'iniziativa. "Mi sembra - ha aggiunto - possano idealmente rappresentare tutta la comunità". Per altro, "tra i sindaci ci sono stati dei morti di covid. A maggior ragione, se non saranno 243, è come se fossero tutti con noi".